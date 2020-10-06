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06.10.2020 - 10:53 | | DHA

Gaziantep'te 1201 kişiye maske ve mesafe cezası

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan bin 201 kişiye idari para cezası verildi.

Gaziantep'te 1201 kişiye maske ve mesafe cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, dün yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden bin 201 kişiye 900'er lira idari para cezası uyguladı. Denetimlerde ayrıca karantina hükümlerine uymayan bir kişi de 3 bin 150 lira idari para cezası kesildikten sonra yurda yerleştirildi.

 

Maskesiz yakalandı, polislere teşekkür ettiBayburt’ta kurulan meyve, sebze satışının yapıldığı pazarda polis ekipleri korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetiminde bulundu. Maskesiz yakalanan bir vatandaş kendisini uyaran polislere teşekkür ederken maskeyi çenesine takan bir satıcıda “Arada bir sigara içiyorum idare edin” savunması yaptı.
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