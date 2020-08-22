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22.08.2020 - 10:27 | | DHA

Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 bin 296 kişiye, cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te 2 bin 296 kişiye koronavirüs cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasına yönelik denetimlerin sürdüğü belirtildi. Kentte dün yapılan denetimlerde de sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 2 bin 296 kişiye cezai işlem uygulandı. Denetimlerde, karantinadan kaçtığı belirlenerek yakalanan 21 kişiye de adli ve idari işlem yapıldı. Kontrol edilen 423 iş yerinden 3'üne de, tedbirlere aykırı hareket etmekten işlem yapıldı.

PKK’nın finansman kaynağına darbeVan’ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütünün finansmanında kullanmak maksadıyla araziye ekilmiş 1 milyon 560 bin 57 kök kenevir ele geçirildi.
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