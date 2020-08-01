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01.08.2020 - 11:06 | | DHA

Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'maske' cezası

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine aykırı hareket eden 2 bin 938 kişiye idari para cezası kesildi.

Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'maske' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayramın ilk günü koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 938 kişiye idari para cezası uygulandı. Kentte ekiplerin denetimleri devam ediyor.

Bolu'da zincirleme kaza: 8 yaralıBolu'da, TEM Otoyolu'nda arızalanınca emniyet şeridine park edilen araç ile yardım için duran akrabalarının aracına, başka bir hafif ticari aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.
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