Gaziantep'te 2 bin 938 kişiye 'mesafe' ve 'maske' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bayramın ilk günü koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldığı belirtildi. Polis ekiplerinin kent genelinde yaptığı denetimde sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 2 bin 938 kişiye idari para cezası uygulandı. Kentte ekiplerin denetimleri devam ediyor.