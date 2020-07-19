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19.07.2020 - 09:59 | | AA

Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir günde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafeyi ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske cezası

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 946 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmekten idari yaptırım uygulandı.
Ekipler ayrıca, 226 iş yerinde yaptıkları denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Ağabeyi kaza yaptı, o yedek lastiği almaya çalıştıAntalya'da, takla atan otomobil sürücüsü Mustafa Elciler, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtulurken, olay yerine gelen kardeşi ise kaybolacağı gerekçesiyle aracın yedek lastiğini almak istedi. Polisin ikazıyla lastiği bırakan kişi, olay yerinden uzaklaştı.
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