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23.08.2020 - 12:30 | | DHA

Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Gaziantep'te polis ekiplerince durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 211 parça tarihi eser ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları otomobili Öğretmenevleri Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu, 1 zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket, 55 adet değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulan araçtaki aramada ayrıca iki de dedektör bulundu. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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