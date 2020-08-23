Gaziantep'te 211 parça tarihi eser ele geçirildi

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalar kapsamında takibe aldıkları otomobili Öğretmenevleri Mahallesi'nde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 120 sikke, 9 yüzük, 3 haç, 4 kolye ucu, 1 zincir, 9 heykel, 1 madalyon, 6 misket, 55 adet değişik ebat ve boyutlarda eşya, 3 taş ele geçirildi. Tarihi eserlere el konulan araçtaki aramada ayrıca iki de dedektör bulundu. Tarihi eserler Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, ismi açıklanmayan sürücü gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
İstanbul'da şok eden görüntü! Genç kızların tehlikeli yolculuğuİstanbul Beyoğlu'nda, kuaförden çıkardıkları gelini evine götüren genç kızlar, maskesiz bindikleri iki taksiden sarkarak tehlikeli yolculuk yaptı. Daha sonra gelinin evinin önünde davul eşliğinde, maske takmadan ve sosyal mesafe kuralına uymadan dans ettiler. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.