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22.07.2020 - 10:00 | | DHA

Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Gaziantep'te, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 3 bin 229 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te 3 bin 229 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Koronavirüs vaka sayısının arttığı kentler arasında yer alan Gaziantep'te, güvenlik güçlerinin tedbirlere yönelik denetimi devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde, tedbirlere aykırı hareket ederek sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal eden 3 bin 229 kişiye idari para cezası kesildi.

Ekiplerin yaptığı denetimler kapsamında, kontrol edilen 302 iş yerinden 5'ine de kurallara aykırı hareket ettiği için idari işlem yapıldı.

    "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz"Sağlık Bakanlığı Corona virüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Kurbanın kendisinden koronavirüs bulaşmaz. Ancak, acemi kasaplar var. Birbirlerine yardım ediyorlar ve topluca kurban kesiyorlar. Dolayısıyla bu ortamda sıkıntı olabilir" dedi.
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