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17.07.2020 - 11:12 | | DHA

Gaziantep'te 3 bin 723 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

Gaziantep'te polisin yaptığı denetimlerde maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği saptanan 3 bin 723 kişiye ceza kesildi.

Gaziantep'te 3 bin 723 kişiye 'maske' ve 'sosyal mesafe' cezası

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronoavirüs tedbirleri kapsamında denetimlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Dün yapılan denetimlerde de tedbirler kapsamında 3 bin 723 kişinin sosyal mesafe ve maske takma kuralını ihlal ettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından kuralları ihlal edenlere idari para cezası kesildi. Denetimleri sırasında kontrol edilen 408 iş yerinden biri hakkında da tedbirlere aykırı hareket ettiği gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.

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