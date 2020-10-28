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28.10.2020 - 11:38 | | AA

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 2 iş yerinden ve bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, ilçede 2 iş yerinden ve 1 bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan ayrıca hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Köylülerde büyük sevinç! Türkiye'nin bir ilinde altın bulunduGelen son dakika haberine göre; Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde altın sevinci yaşanıyor. Mollakara köyü Muhtarı Bünyamin Çiftçi, "Köyümüzün taşı toprağı altın" derken Ağrı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Alpaslan, "Bu müjdeli haberden sonra Ağrı'nın havası ve iş dünyasına bir umut geleceğini düşünüyoruz" dedi.
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