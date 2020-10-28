Gaziantep'te 35 suç kaydı bulunan şüpheli tutuklandı

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda, ilçede 2 iş yerinden ve 1 bisiklet hırsızlığı olayını gerçekleştiren 35 suç kaydı bulunan ayrıca hırsızlık suçundan yakalama emri ile aranan şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.