Gaziantep'te, 6 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şubat ayında çeşitli semtlerden 4 otomobil, 1 motosiklet ile 3 iş yeri hırsızlığına yönelik soruşturma başlattı. Ekipler, hırsızlık olaylarının meydana geldiği yerlerde parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İnceleme sonunda polis, güvenlik kameralarından 9 kişinin kimliğini belirledi. Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan şüphelilerle ele geçirilen çalıntı otomobiller ile motosiklet, sahiplerine teslim edildi.
Aylık 30 bin lira kazanıyor! Araplar peşinde...Adana'nın Kozan ilçesinde yıllardır tarım ve hayvancılıktan zarar ettikten sonra horoz üretim çiftliği kuran Türkmen ailesi, Ortadoğu ve Arap ülkelerindeki horoz tutkunlarının dikkatini Türkiye’ye çekti. Türk Asil Hint Horozu üretimi yapan çiftçi Ramazan Türkmen, üniversite mezunu gelinleri yetiştirdiği horozların satışından aylık 30 bin lira kazanç elde ediyor.