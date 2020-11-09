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09.11.2020 - 09:21 | | DHA

Gaziantep'te 834 kişiye koronavirüs cezası

Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 834 kişiye para cezası kesildi.

Gaziantep'te 834 kişiye koronavirüs cezası

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.

Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi. Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için idari yaptırım uygulandı.

Otoparkta şok görüntü! Tartıştığı adamı önce vurdu sonra...Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıkan Özlem Ç. (34), tabanca ile ateş ederek yaraladığı Cihat Aytaç’a (38) yerde yatarken tabancayla vurmaya devam etti. Ağır yaralanan Aytaç hastaneye kaldırılırken Özlem Ç. de gözaltına alındı.
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