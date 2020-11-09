09.11.2020 - 09:21 | | DHA
Gaziantep'te 834 kişiye koronavirüs cezası
Gaziantep'te, koronavirüs tedbirlerine uymayan 834 kişiye para cezası kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün kent genelinde yaptıkları koronavirüs denetimlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 834 kişiye 900'er lira ceza uyguladı.
Denetimlerde ayrıca karantina kurallarına uymayan 20 kişi 3 bin 150'şer lira para cezası verilerek, yurda yerleştirildi. Kontrol edilen 439 iş yerinden birine ise koronavirüs tedbirlerine uymadığı için idari yaptırım uygulandı.
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