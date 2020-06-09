MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep’te asansör zemine çakıldı! 1 işçi yaralandı
ABONE OL
09.06.2020 - 09:24 | | İHA

Gaziantep’te asansör zemine çakıldı! 1 işçi yaralandı

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşaat halinde bir binada sıva yapan işçinin kullandığı asansör zemine çakıldı. Yaralanan inşaat ustası hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep’te asansör zemine çakıldı! 1 işçi yaralandı

Olay, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden 4 katlı inşaatın ikinci katının sıvasını yapan Ahmet Samra (21), inşaatta kullanılan asansörün halat bağlantılarının kopması sonucu yere çakıldı. İnşaat ustası Samra yaralanırken, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerine gelen emniyet ekipleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, meraklı vatandaşları da olay yerinden uzaklaştırdı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen işçi, Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

D-100 karayolunu kilitleyen kazaİstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği kamyonet, önce bariyerlere çarptı ardından da aynı istikamette seyir halindeki minibüse çarptı. Kazada biri ağır 5 kişi yaralandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ayşegül Atik kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ayşegül Atik'in hayatı

Ayşegül Atik kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? Ayşegül Atik'in hayatı

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Gelin damada düğünde büyük şok!

Gelin damada düğünde büyük şok!

Sıradaki Haber