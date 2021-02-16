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16.02.2021 - 10:13 | | DHA

Gaziantep'te boyamak için 10 metrelik su deposuna giren çiftin 15 saatlik kabusu!

Olay Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti boyamak için 10 metrelik su deposuna girdi. Mahsur kalan çift 15 saat sonra kurtarıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Gaziantep'te boyamak için 10 metrelik su deposuna giren çiftin 15 saatlik kabusu!

Olay, Oğuzeli'ne bağlı Dokuzyol Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Cihan ve Safiye Y. çifti, arazilerinde bulunan 10 metrelik su deposunu boyamak için içine girdi. Ancak, çift bir süre sonra boyanın etkisiyle bayıldı. Uzun süre anne ve babasından haber alamayan kızlarının durumu bildirmesiyle olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantepte boyamak için 10 metrelik su deposuna giren çiftin 15 saatlik kabusu

Çiftin su deposunda olduğunun belirlenmesinin ardından itfaiye ekipleri, iş makinesiyle içeri girdi. Boya kokusundan etkilenerek baygınlık geçirdiği ve soğuktan donmak üzere olduğu belirlenen çift, bellerine halat bağlandıktan sonra iş makinesiyle depodan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

 

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