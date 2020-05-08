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08.05.2020 - 12:29 | | AA

Gaziantep'te çöpte bulunan bebekten haber var!

Gaziantep'te çöpte bulunduğu iddia edilerek hastaneye getirilen kız bebeğe, tedavisini sürdüren ekip tarafından "Duru" ismi verildi.

Gaziantep'te çöpte bulunan bebekten haber var!

Dün Şehitkamil ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde iki kişi tarafından çöpte  bulunduğu iddiasıyla hastaneye getirilen kız bebeğin tedavisi yoğun bakım  ünitesinde devam ediyor.

Özel Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı  Prof. Dr. Ercan Sivaslı, bebeğin tedavi sürecinin iyi gittiğini  söyledi.

Gaziantepte çöpte bulunan bebekten haber var

Bebeğin gerekti tüm tedavisinin titizlikle yürütüldüğünü belirten  Sivaslı, şöyle konuştu:

"Hayati tehlikesi kısmen devam ediyor çünkü kafatasında bir problemi var tramvaya bağlı. Vücudundaki yaralar ve çizikler düne göre daha iyi. Tedavisinden yola çıkarak bebeğimiz düne göre daha iyi görünüyor. Beslenme  problemi var, onu da aşmaya çalışıyoruz. İlgi ve sevgiyle büyüyecek inşallah."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Mukadder  Kaplan da bebeğe anne şefkatiyle yaklaştıklarını ifade etti.

Kız bebekle yakından ilgilendiklerini belirten Kaplan, "Ekip olarak  bebeğe 'Duru' ismini koyduk. Çöpte kirli bir şekilde bulunduğu için temizlik  anlamına gelen Duru ismini verdik. Bundan sonra geleceği temiz olur inşallah. Şu  an tedavisine devam ediyoruz, iyi gidiyor." diye konuştu.

BEBEĞİN ANNESİ BELİRLENDİ

Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro  Amirliği ekipleri de bebeği hastaneye getirenlerin ifadeleri ve çalışmalar  doğrultusunda anneye ulaştı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen anne, ifadesinin  ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, bebeğin tedavi sürecinin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı yetkililerince de takip edildiği öğrenildi.

Bebeğin tedavisinin ardından devlet korumasına alınması için çalışma  başlatılacağı kaydedildi.

 

 

 

 

 

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