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04.01.2021 - 14:36 | | AA

Gaziantep'te EYP ele geçiren polis ve bekçilere ödül

Gaziantep'te bir araçta el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçiren 3 polis ve 2 bekçi, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek tarafından ödüllendirildi.

Gaziantep'te EYP ele geçiren polis ve bekçilere ödül

Yılbaşı gecesi kent merkezinde görev yapan 5 kişilik polis ve bekçi ekibi, plakası açıklanmayan bir aracın sürücüsünden şüphelendi.

Durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar EYP ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmada görev alan 3 polis ile 2 bekçiyi makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler ve başarı belgesi takdim etti.

Zeybek, teşkilat mensuplarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edip, başarılarının devamını diledi.

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