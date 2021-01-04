Gaziantep'te EYP ele geçiren polis ve bekçilere ödül

Yılbaşı gecesi kent merkezinde görev yapan 5 kişilik polis ve bekçi ekibi, plakası açıklanmayan bir aracın sürücüsünden şüphelendi.
Durdurulan araçta yapılan aramada, bir miktar EYP ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de çalışmada görev alan 3 polis ile 2 bekçiyi makamında ağırlayarak, çeşitli hediyeler ve başarı belgesi takdim etti.
Zeybek, teşkilat mensuplarına özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür edip, başarılarının devamını diledi.
Son dakika... Şehit Fethi Sekin’in yeni görüntüleri ortaya çıktıGelen son dakika haberine göre; 5 Ocak 2017’de İzmir Adliyesi önünde meydana gelen terör saldırısında teröristlerle kahramanca çatışarak şehit düşen polis memuru Fethi Sekin’e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, adliyenin yanındaki kafe çalışanları, şehit polisin kulübesinde gizlice bekleyerek Sekin’i korkutmaya çalışıyor, Sekin ise o anlara gülerek karşılık veriyor.