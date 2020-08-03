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03.08.2020 - 16:43 | | DHA

Gaziantep’te feci kaza! Yeni aldığı otomobil refüje çarparak takla attı

Gaziantep’te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil refüje çarparak takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Gaziantep’te feci kaza! Yeni aldığı otomobil refüje çarparak takla attı

Kaza, öğle saatlerinde Güneş Mahallesi'nde meydana geldi. Yeni aldığı arabasıyla bayram gezmesine çıkan Coşkun Yıldırım'ın kullandığı 27 AFU 667 plakalı otomobil, Yeşilvadi Bulvarı'nda kontrolden çıkarak refüje çarpıp, takla attı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan arkadaşı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yola çıkacaklar dikkat! Bakan Soylu uyardı...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bayram müddetince yani arife gününden bugüne kadar, bir tanesi de yeni Çorum'da oldu, şu saate kadar toplam 45 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yani bayramın arifesinden 4'üncü günü olan bugüne kadar toplam 5 gün içerisinde." dedi.
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