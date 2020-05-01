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01.05.2020 - 22:20 | | AA

Gaziantep'te FETÖ operasyonu! O Twitter kullanıcısı yakalandı

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te FETÖ operasyonu! O Twitter kullanıcısı yakalandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün sosyal medya hesaplarının yöneticilerinden biri olduğu belirlenen H.Y'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında H.Y'nin saklandığı belirlenen örgütün hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bu arada, zanlının, "@kacsaatolduson" kullanıcı adına sahip Twitter hesabının da yöneticisi olduğu iddia edildi.

 

 

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