Gaziantep'te FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Bilal A. ile avukatı katıldı.
Sanık Bilal A, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantısının bulunmadığını öne sürdü.
Duruşma savcısı, sanığın örgüt toplantılarına katıldığını ve "mahrem imamlar"ca ankesörlü veya sabit hatlardan arandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Bilal A'ya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına karar verdi.
İdlib şehitlerinin helallik istedikleri video ortaya çıktı!Suriye’nin İdlib bölgesinde rejimin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Batuhan Tank'ın aynı saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Emin Yıldırım ile birlikte sevdiklerine selam gönderip, 'Ömer' isimli kişiden helallik istedikleri video ortaya çıktı.