MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası
ABONE OL
02.07.2020 - 11:19 | | AA

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye ilişkin davada eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep'te FETÖ sanığı eski hakime 6 yıl 3 ay hapis cezası

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Selami G. katılmazken avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkilinin ByLock kullanmadığını ve dosyadaki delillerin soyut olduğunu öne sürerek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, staj döneminde örgüt evlerinde kaldığını ve mesleğe başladıktan sonra da örgütle bağını devam ettirdiğini belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Selami G'nin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmesine karar vererek, yurt dışına çıkış yasağının devamına hükmetti.

Esenyurt'ta kamyonetin çocuğa çarpma anı kameraya yansıdıİstanbul Esenyurt'ta, aniden yola çıkan çocuk, kamyonetin çarpması sonucunda park halindeki bir otomobilin altına girdi. Kamyonet sürücüsü çocuğu hastaneye götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Prof. Dr. Ceyhan: 'Daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum'

Prof. Dr. Ceyhan: 'Daha kötüsünün olacağını düşünmüyorum'

İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

İşsizlik maaşı ile ilgili çok önemli karar! Kesinti yapılmayacak...

3 ülkede kabus devam ediyor!

3 ülkede kabus devam ediyor!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS soruları ve cevap anahtarı!

LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2020? LGS soruları ve cevap anahtarı!

Sıradaki Haber