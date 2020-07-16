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16.07.2020 - 09:56 | | DHA

Gaziantep’te iş yeri soyan 3 şüpheli, kaçtıkları Adana’da yakalandı

Gaziantep’te bir iş yerini soyup Adana’ya kaçan 3 şüpheli, mola verdikleri dinlenme tesisinde polisin operasyonuyla yakalandı. Kaçtıkları otomobilde 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira ele geçirilen şüpheliler, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gaziantep’te iş yeri soyan 3 şüpheli, kaçtıkları Adana’da yakalandı

Gaziantep’te 13 Temmuz günü bir iş yerine girerek hırsızlık yaptıkları öne sürülen 3 şüphelinin, otomobille Adana’ya kaçtıkları bilgisine ulaşan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde önlem alan ekipler, şüpheli otomobilin, otoyoldaki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirledi. Polis, yaptığı baskında park halinde olan otomobilde bulunan Samet İ., Mustafa T. ve Hüseyin T.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada 2 bin 100 dolar ve 3 bin 450 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, paralara da el konuldu. Şüpheliler, alınan ifadelerinin ardından Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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