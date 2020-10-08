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08.10.2020 - 17:19 | | AA

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

Gaziantep'te, gümrük kaçağı 955 cep telefonu ile 47 bin 800 ilaç ele geçirildi.

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda cep telefonu ve ilaç ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede gümrük kaçağı ürünlerle ilgili istihbarat üzerine çalışma başlatıldı.

Araştırma ve takibin ardından ekiplerin İstasyon Mahallesi'ndeki evlerde yaptığı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 955 cep telefonu, 3 bin 798 telefon aksesuarı ile 47 bin 800 ilaç bulundu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Aliyev noktayı koydu: Kimin tabanlarını yalarsan yala!Ulusa sesleniş konuşması yapan Azerbaycan lideri, Ermenistan başbakanı Paşinyan'a ateş püskürdü ve savaş meydanından kaçtığını söyledi. Bugün Hadrud kasabası ve birçok köyün Ermenistan işgalinden kurtarıldığını aktaran Cumhurbaşkanı Aliyev, "Moskova görüşmelerinden sonra sahtekarlık edeceklerse kendileri pişman olacak. Topraklarımızı alacağız" dedi.
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