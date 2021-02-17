MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te kapkaç operasyonu! 2'si kadın 5 kişi tutuklandı
ABONE OL
17.02.2021 - 09:29 | | DHA

Gaziantep'te kapkaç operasyonu! 2'si kadın 5 kişi tutuklandı

Gaziantep’te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan 5 şüphelenin kimliği belirlendi. Güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak 2'si kadın 5 kişi operasyonla yakaladı.

Gaziantep'te kapkaç operasyonu! 2'si kadın 5 kişi tutuklandı

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 9- 15 Şubat tarihleri arasında 4 vatandaş kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların bilgisine başvurup olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 2'si kadın 5 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, bu kişileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

 

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yankesicilik yapan arkadaşına yardım etti, 'Cep telefonunu geri verecektik' dedi
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı!

Cezaevinden izinli çıktı, otomobil çalınca yakalandı!

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Emeklilikte 18 yaş hesabı! Milyonları ilgilendiriyor...

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Koronavirüs kaç yıl etkili olacak?

Okullar ne zaman açılacak? 2021/2. Dönemde okullar yüz yüze açılacak mı?

Okullar ne zaman açılacak? 2021/2. Dönemde okullar yüz yüze açılacak mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet