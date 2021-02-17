17.02.2021 - 09:29 | | DHA
Gaziantep'te kapkaç operasyonu! 2'si kadın 5 kişi tutuklandı
Gaziantep’te, son bir hafta içerisinde 2 kapkaç, 1 yankesicilik ve 1 dolandırıcılık olayına karışan 5 şüphelenin kimliği belirlendi. Güvenlik kameralarından kimlikleri saptanarak 2'si kadın 5 kişi operasyonla yakaladı.
Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde, 9- 15 Şubat tarihleri arasında 4 vatandaş kapkaç, yankesicilik ve dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek polise şikayette bulundu.
Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdur vatandaşların bilgisine başvurup olayların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan inceleme sonrası 2'si kadın 5 şüphelinin kimliğini belirleyen polis, bu kişileri adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen kimlikleri açıklanmayan 5 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.
Yumurta üreticisinden 'gezen tavuk yumurtası' uyarısıHATAY'da yumurta üreticisi Necmettin Çalışkan, 'gezen tavuk yumurtası' adıyla pazarlanan ve koronavirüs pandemisi nedeniyle daha çok ilgi gören ürünlerin bugün için Türkiye'de üretiminin mümkün olmadığını söyledi. Yumurta konusunda tüketicinin kandırıldığını ifade eden Çalışkan, "Ülkemizde 'gezen tavuk yumurtası' gibi isimlerle ürünler pazarlanmaktadır. Doğrusunu isterseniz, bu noktada 'gezen tavuk' tanımına yeterli derecede uyan üretim yapılmamaktadır" dedi.