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28.09.2020 - 09:35 | | AA

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 892 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 892 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden ceza kesildi.

Gaziantep'te koronavirüs tedbirlerine uymayan 892 kişiye ceza

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 892 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 1 kişi hakkında ise idari işlem uygulandı.

Ayrıca denetlenen 170 iş yerinden birine de işlem yapıldı.

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