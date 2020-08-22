Gaziantep'te lüks villada hizmetçinin şüpheli ölümü

Olay, dün akşam Öğümsöğüt Mahallesi’ndeki villa sitede yaşandı. İş adamı Ahmet Ş.’ye ait villada çalışan Nepal uyruklu hizmetçi Monna Rai, terasta iple tavana asılı halde bulundu. Diğer çalışanların ihbarı üzerine gelen sağlık görevlileri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Monna Rai’nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Monna Rai'nin intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.
Denizli'de sıcak hava balonu turları 162 gün sonra yeniden başladıDenizli'deki UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de, corona virüs nedeniyle durdurulan sıcak hava balonları 162 gün sonra yeniden turistlerle uçtu. Amerikalı, Endonezyalı, Romanyalı ve Singapurlu turistler havadan travertenleri izlemenin keyfini çıkardı.