Gaziantep'te metruk binada yangın

Karagöz Caddesi Çukur Mahallesi'ndeki 4 katlı metruk binanın çatı katında, saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek. Yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
'Soyuldum' diye ağlayan kuyumcu kuryesinin foyası ortaya çıktıÜmraniye'de soyulduğunu söyleyerek polise başvuran kuyumcu kuryesi Vehbi Arslan'ın yalan söylediği ortaya çıktı. Sahte soygunu arkadaşlarıyla birlikte organize ettiği öğrenilen 38 yaşındaki Vehbi Arslan olaya karışan 4 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Soygundan sonra röportaj yaptığı gazetecilere ağlarken görüntü veren Vehbi Arslan'ın polisteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği "Aileme borçlarımı söyleyemiyordum. Çok borcum vardı. Ondan yaptım." dediği öğrenildi.