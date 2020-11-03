03.11.2020 - 09:04 | | DHA
Gaziantep’te midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı
Gaziantep’te şehir içi yolcu taşımacılığı yapan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Yeşilvadi Bulvarı Dutluk mevkisinde meydana geldi. Mustafa T. yönetimindeki 27 H 0658 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüje çarpıp, yol kenarındaki boş araziye devrildi. Minibüsteki 14 kişi, yaralandı. Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bulvardaki ulaşım kontrollü sağlandı.
Doç. Dr. Irmak’tan uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadıKocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.