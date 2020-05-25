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25.05.2020 - 12:38 | | DHA

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberine göre; Gaziantep'te, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 mahallede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te özel harekatlı 'torbacı' operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokakta uyuşturucu satan kişilere yönelik yürüttüğü çalışmada şüphelilerin adreslerini belirledi. Çalışmasını tamamlayan polis, Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerine operasyon düzenledi. Helikopter destekli ve özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 22 adres ve 8 araca eş zamanlı baskın düzenlendi. Eğitimli köpeklerin de kullanıldığı operasyonda; 1 kilo 360 gram metamfetamin, 400 gram eroin, 550 gram esrar, 250 gram bonzai, 620 uyuşturucu hap, 10 tabanca, 2 tüfek ile 6 hassas terazi ele geçirildi, 17 kişi ise gözaltına alındı.

Emniyette sorgulamaları devam eden şüphelilerin; 'uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Gaziantepte özel harekatlı torbacı operasyonu: 17 gözaltı

 

Teröristlerin güvenlik noktalarına düzenleyeceği saldırı son anda önlendiTerör örgütü PKK'nın, polis ve jandarma kontrol noktalarına yönelik Ramazan Bayramı'nda düzenleyeceği bombalı saldırılar, Diyarbakır polisinin operasyonuyla önlendi. Operasyonda, mezarlık ve bir adreste toprağa gömülü biri 4 kilo plastik patlayıcı pentaeritrol tetranitrat (PETN) kullanılarak hazırlanan zaman ayarlı, parça ve basınç etkili 3 bomba ve 4 el bombası ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.
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