Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok kişi iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.