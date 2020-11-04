Gaziantep'te sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kentte öğleden sonra aniden bastıran sağanağa hazırlıksız yakalananlar, zor anlar yaşadı. Yağmur nedeniyle birçok kişi iş yerlerinin saçaklarının altına girerek korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de trafikte hızlarını düşürerek ilerledi.
Yolunu şaşırıp köprüye çıkan köpeğe motorcular eşlik ettiYolunu şaşıran sokak köpeği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıktı. Trafiğin içinde panikleyen köpeğe 5 motosiklet ortalarına alarak eskortluk etti ve Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçti. Köpeğin köprüde yürüme anları ise o motorculardan biri olan Erdem Demirel'in kask kamerasına saniye saniye yansıdı.