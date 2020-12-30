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30.12.2020 - 09:44 | | AA

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 gözaltı

Gaziantep'te çok sayıda polisin katılımıyla düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te sahte ve kaçak içki operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurda kaçak içki sokan ve kentte sahte içki üreterek insan sağlığını riske atanlara yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesinde yılbaşı öncesi operasyon düzenlendi.

Kent genelinde 1'i imalathane olarak kullanılan garaj olmak üzere toplam 48 adrese 174 personelin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 281 şişe içki, 569 litre etil alkol, 82 litre dökme içki, içki yapımında kullanılan 201 paket aroma, 1850 şişe kapağı, 13 bin 500 etiket ile 500 kapak kapşonu ele geçirildi.

Yakalanan 11 şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem başlatıldı.

İstanbul’un göbeğinde “piton” operasyonu kameradaBeyoğlu’nda uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık yapıldığı ihbarı üzerine bir eve baskın düzenleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, piton yılanı görünce şoke oldu. Evde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 3 metre uzunluğundaki piton ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi. Operasyon kameralara da yansıdı.
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