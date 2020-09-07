07.09.2020 - 09:18 | | AA
Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1478 kişiye ceza
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1478 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.
Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1478 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.
Ayrıca, denetlenen 179 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.