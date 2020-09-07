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07.09.2020 - 09:18 | | AA

Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1478 kişiye ceza

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 1478 kişiye sosyal mesafe kuralı ve maske kullanımını ihlalden idari işlem uygulandı.

Gaziantep'te tedbirlere uymayan 1478 kişiye ceza

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde COVID-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Ekiplerin dünkü denetimlerinde 1478 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle idari yaptırım uygulandı.

Karantina hükümlerine aykırı davranan 5 kişi hakkında ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca, denetlenen 179 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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