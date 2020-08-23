23.08.2020 - 12:32 | | DHA
Gaziantep'te, tedbirlerin ihlal edildiği 3 düğün sonlandırıldı!
Gaziantep’te, coronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiği belirlenen 3 düğün, polis ekipleri tarafından sonlandırıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, koronavirüs tedbirleri kapsamında dün kentte yapılan 104 düğünde polis görevlendirildiği belirtildi. Görevli polisler, yapılan düğünlerin 3'ünde koronavirüs tedbirlerinin ihlal edildiğini belirledi.
Bunun üzerine tedbirlere uyulmayan 3 düğün, polis ekipleri tarafından işlem yapılarak sonlandırıldı.
Öte yandan kentteki bir düğünde de tedbirlere uymadığı belirlenen 2 kişiye işlem yapıldığı kaydedildi.
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