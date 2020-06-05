MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı
ABONE OL
05.06.2020 - 13:42 | | DHA

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

Son dakika haberi... Gaziantep'te 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nurdağı ilçesinde uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonda 12 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda arama yapılan adreslerde; 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 250 gram bonzai, 70 kök kenevir, 4 tabanca, 1 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.

Dehşet anları kamerada... Kağıthane'de yolunu kestikleri adamı döverek gasp ettilerKağıthane'de Ahmet Z. isimli şahsı döverek parasını ve telefonunu gasp eden iki zanlı, önce güvenlik kameralarında ardından polis ekiplerine yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvurusu sonuç sorgulama ekranı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

10 bin TL temel ihtiyaç desteği kredi başvurusu sonuç sorgulama ekranı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi sonuçları...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Hafta sonu (6 Haziran cumartesi - 7 Haziran pazar) yasak var mı, kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı iptal mi edildi? Hafta sonu (6 Haziran cumartesi - 7 Haziran pazar) yasak var mı, kalktı mı?

Sıradaki Haber