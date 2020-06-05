Gaziantep'te, 'torbacı' operasyonu: 16 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Nurdağı ilçesinde uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla çalışma başlattı. Sokakta uyuşturucu satan şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, eğitimli köpeklerin de katıldığı operasyonda 12 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda arama yapılan adreslerde; 1 kilo 500 gram esrar, 600 gram eroin, 550 gram metamfetamin, 250 gram bonzai, 70 kök kenevir, 4 tabanca, 1 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanmasına başlanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve bulundurmak' suçlarından adliyeye sevk edilecek.