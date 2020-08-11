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11.08.2020 - 09:14 | | DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 287 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

O avukat tepki çeken görüntünün ardından konuştu: Ne maskesi kardeşim!Özel halk otobüsüne maskesiz binerek taşkınlık çıkaran avukat Eda Esin Özdemir, asıl mağdurun kendisi olduğunu iddia ederek, “Herkes yan yana oturuyor, otobüsün içi insan dolu, neyin maskesi kardeşim” ifadelerini kullandı.
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