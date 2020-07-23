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23.07.2020 - 09:07 | | AA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 14 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 80 gram uyuşturucu, 3 ruhsatsız tabanca, 6 av tüfeği, 1 hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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