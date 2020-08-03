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03.08.2020 - 09:14 | | DHA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 17 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 17 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 17 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 73 gram uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, ruhsatsız 8 tabanca ve 1 av tüfeği, 4 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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