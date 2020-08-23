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23.08.2020 - 11:06 | | İHA

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Gaziantep’te torbacılara yönelik yapılan uyuşturucu operasyonunda 29 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 29 gözaltı

Konuya ilgili Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrin huzuru için özverili olarak yürüttüğümüz çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Operasyonlara ilişkin bilgilerinde paylaşıldığı açıklamada, “22 Ağustos günü ilimiz merkezinde yapılan çalışmalarda, 29 şüpheli şahsa uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden, 24 şüpheli şahsa hırsızlık suçundan yasal işlem yapılarak, 52 aranan şahıs yakalanmış, 13 şahsa ise kabahatlerden işlem yapılmıştır” denildi.

Operasyonlarda, ev ve iş yerlerinden yapılan aramalarda, 10 ruhsatsız tabanca,9 tüfek,4 kurusıkı tabanca 684 fişek, 607 gram uyuşturucu madde, 25 kök hint keneviri, 14 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 211 parça tarihi esere olarak değerlendiren eşya, 2 dedektör, 2 çalıntı cep telefonu ve 5 kesici alet ele geçirildi.

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