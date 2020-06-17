17.06.2020 - 10:51 | | AA
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı
Son dakika haberi... Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram uyuşturucu madde, 223 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Bingöl depreminde meydana gelen yıkımın sebebi belli olduDoğu Anadolu ve Kuzey Anadolu fay hatlarının kesiştiği noktada bulunan ve birinci derece deprem kuşağındaki Bingöl'de meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremde toprak kullanılarak taştan yapılan ev ve ahırlar yıkılırken, betonarme yapılar ayakta kaldı. Yılın yarısından fazlasını kar altında geçiren yerleşim yerlerinde depremlerden etkilenmemesi için yıllar önce inşa edilen yapılarda kullanılan kerestelerin de zamanla çürüyüp yıkımı kolaylaştırdığı ortaya çıktı.