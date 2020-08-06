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06.08.2020 - 09:10 | | AA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 33 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, 1 kilo 74 gram uyuşturucu madde, 5 ruhsatsız tabanca ve 81 fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 

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