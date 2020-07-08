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08.07.2020 - 16:16 | | AA

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 61 mermi ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

İzmir'de 'Camiden Müslüm Gürses şarkısı çalındı' iddiaları yalan çıktıİzmir'de bir camiden gece müzik yayını yapıldığı iddialarının ardından polis tarafından yapılan incelemede caminin yakınındaki bir otoparkta bulunan araçta yüksek sesle müzik dinlenildiği ortaya çıktı.
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