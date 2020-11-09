Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirleri unuttu!

Sağlık Bakanı Koca'nın sürekli uyardığı ve vaka sayılarındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te halk, çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde sosyal mesafe kuralına uymadan alışveriş yapmayı sürdürüyor. Yoğunluğun gözlendiği caddelerde birçok kişinin maskelerini çene altında tuttuğu görülüyor. Polis ekipleri de caddelerde dolaşanları tedbirlere uymaları konusunda sık sık uyarıyor.

Bazı vatandaşların ise yasak olmasına rağmen, insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde maskeyi yüzünden aşağı indirerek yeme-içmeye ve sigara kullanmaya devam ediyor.

Öte yandan Gaziantep'te vatandaşlar alınan tedbirlerin kendilerinin için olduğunu ve dikkat edilmesi gerektiğini ifade ederek, toplu alanlarda sigara içilmemesinin yerinde bir karar olduğunu belirtti.