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02.02.2021 - 12:43 | | DHA

Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ayda 2,5 milyon TL haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

Gaziantep'te, yasa dışı bahis operasyonu: 18 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu farklı adreslerde bahis oynatan 18 şüpheliyi tespit etti. Şafak vakti harekete geçen, aralarında Özel Harekatçıların da bulunduğu 100 polis, eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 95 bin TL para, bir miktar döviz, 24 cep telefonu, 5 bilgisayar, elektronik malzemeler ve çok sayıda yasa dışı bahisle ilgili belge ve doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

 

 

 

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