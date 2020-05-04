04.05.2020 - 14:43 | | DHA
Gaziantep'te yasağın ardından herkes sokaklara akın etti!
Gaziantep'te vatandaşlar 3 günlük sokağa çıkma yasağının bitimiyle çarşı ve meydanlara akın etti.
Corona virüs tedbirleri kapsamında Gaziantep'in de aralarında olduğu 31 ilde 3 günlük sokağa çıkma yasağı uygulandı. Yasağın ardından kendilerini sokağa atan Gaziantepliler, sabah saatlerinden itibaren çarşıların bulunduğu Karagöz ve Gaziler caddelerinde yoğunluk oluşturdu. Ateşleri ölçülerek çarşıya alınan vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alışveriş yaptı.
Öte yandan kent merkezindeki birçok banka ve PTT şubesi önünde de işlem yaptırmak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Görevliler ve polis ekipleri işlem yaptırmak için sıra bekleyenleri sık sık sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri konusunda uyardı.
Küçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya böyle bırakmışlarKüçükçekmece'de yeni doğan bebeği boş arsaya bıraktıkları iddia edilen baba Cüneyt A. ve arkadaşı Yusuf K. ile bebeğin annesi Cansel K. polis tarafından yakalandı. Bulunduktan sonra hastaneye götürülen bebeğin tedavisi devam ederken, üç şüpheli sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı. Arkadaşı Yusuf K. ile bebeği taşıyan baba Cüneyt A.'nın görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.