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07.05.2020 - 15:36 | | DHA

Gaziantep'te yürek yakan olay! Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu

Son dakika gelen bilgilere göre; Gaziantep’te, kağıt toplayıcısı 2 kardeş çöpte yeni doğmuş bebek buldu. Kardeşler, bebeğin yaşadığını anlayınca montlarına sararak hastaneye götürdü. 1 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin tedavisine başlanırken, polis tarafından ailesinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Gaziantep'te yürek yakan olay! Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu

Olay, öğle saatlerinde Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, atık kâğıt toplayan iki kardeş çöp konteynerini karıştırdıkları sırada çarşafa sarılı halde yeni doğmuş bir kız bebek buldu. Bebeği kucağına alınca yaşadığını gören kardeşler, yakınlarda bulunan bir özel hastaneye giderek bebeği doktorlara teslim etti. Yaklaşık 24 saat önce doğduğu tahmin edilen bebeğin göbek bağının hastanede kesildiği belirlendi. Hastanedekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ekibi sevk edildi. Bebeği bulan iki kardeş sorgulanmak için emniyete götürülürken hayati tehlikesi bulunan bebek ise tedaviye alındı.

Bebeğin tedavisinin devam ettiğini ifade eden Neonotoloji Uzmanı Profesör Doktor Ercan Sivaslı “Bebeğin bize geleli birkaç saat oldu. İlk muayenesinde yaygın yara izleri ve çöpte oluşan ezikler mevcuttu. Bebekle ilgili incelemelerimiz sürüyor. Özellikle mikroplu bir ortamda doğduğu için tetanos riski var. Tetkikler ve tahliller devam ediyor. Bebek yaklaşık 24 saat önce doğduğu görülüyor. Şu anda tedavisi devam ediyor, inşallah iyi olur” dedi.

Gaziantepte yürek yakan olay Kağıt toplayıcı kardeşler çöpte bebek buldu

MONTLARINA SARIP GETİRDİLER

Bebeği atık kağıt toplayıcısı iki kardeşin montlarına sararak getirdiğini belirten doktor Sivaslı, “Acilin önüne çöp toplayıcı çocuklar tarafından getirildi. Çöpte bulduktan sonra kendi montlarına sarıp buraya getirmişler. Onlara teşekkür etmek lazım, korkup kaçmamışlar. Acilde bizim ekibimiz başka bir olay için oradayken denk gelip müdahale etmişler” diye konuştu.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Kardeşlerin buldukları bebeği monta sarıp hastaneye getirerek doktorlara verme anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis, bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.

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