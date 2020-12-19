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19.12.2020 - 15:15 | | DHA/İHA/AA

Gaziantep'teki patlamada kahreden detay! Normal odaya çıkmaya hazırlanıyordu

Gaziantep'te özel bir hastanenin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu çıkan yangında, korona tedavisi gören 9 kişi hayatını kaybetti. Acı olayda ölenlerin hikayeleri ortaya çıkmaya başladı. Yangında yaşamını yitiren Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi. Olaydan bir gün önce eşi ile görüntülü konuşan Kanpolat'tan geriye son resimleri kaldı.

Gaziantep'teki patlamada kahreden detay! Normal odaya çıkmaya hazırlanıyordu
Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...
Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...
Hastanede patlama! Ölü ve yaralılar var...
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Gaziantep'te özel hastanenin yoğun bakımında çıkan yangında hayatını kaybeden 9 kişiden biri olan Sekili Beldesi eski Belediye Başkanı ve Nizip Belediyesi Meclis Üyesi Ali Saffet Kanpolat’ın normal odaya çıkmaya hazırlandığı öğrenildi.

Bir kaç gündür durumu iyiye giden Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlık yaparken sabah saatlerde meydana gelen feci olayda hayatını kaybetti.

YENİDEN KAVUŞMAYI BEKLERKEN ACI HABERLE ŞOK OLDULAR

Eski belediye başkanının kardeşi Mustafa Kanpolat, ağabeyinin durumunun iyiye gittiğini, en son 2 gün önce cep telefonu ile görüntülü görüştüklerini anlattı. Kardeş Kanpolat, yoğun bakımdan servise alınmaya hazırlanırken patlamada hayatını kaybeden ağabeyinin kendilerinden meyve suyu istediğini belirterek, ”10 gündür koronavirüs tedavisi görüyordu. Durumu iyiydi. Konuşmaya başlamıştı, canlı görüşme yaptık. Hiçbir sıkıntısı yoktu. Bu olayda hayatını kaybetmesiyle büyük şok yaşadık” dedi. Kanpolat'tan geriye ise olaydan bir gün önce yapılan telefon görüşmesi ile ilgili alınan ekran fotoğrafları kaldı.

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Son dakika: Gaziantep'te patlama! Bakan Koca Gaziantep'te

ÖLENLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLİYOR

Öte yandan yangında hayatını kaybeden 9 hastanın cenazeleri yakınlarına teslim edilmeye başlandı.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinde sabah saatlerinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden hastaların cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Burada işlemleri tamamlanan cenazelerin ailelere teslim edilmesine başlandı.

Cenazelerden 6'sı Gaziantep'te, 2'si Siirt'te, biri ise Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Gaziantepteki patlamada kahreden detay Normal odaya çıkmaya hazırlanıyordu

YANGIN CEP TELEFONU KAMERASINDA

Gaziantep'te özel Sani Konukoğlu Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde 9 kişinin hayatını kaybettiği yangında, yaşanan panik anları cep telefonları kameralarına yansıdı. Görüntülerde sağlık çalışanlarının camları kırarak hastaları kurtarmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Gaziantepteki patlamada kahreden detay Normal odaya çıkmaya hazırlanıyordu


 

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 19 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz." dedi.
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