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16.08.2020 - 11:43 | | AA

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gaziantep'teki terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında, önceki gün kent merkezinde sosyal medyada örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/KCK üyeliği suçundan gözaltına alınan A.K. de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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