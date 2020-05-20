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20.05.2020 - 10:36 | | DHA

Gaziosmanpaşa'da kavga: Polis havaya ateş açtı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı.

Kavga, Karayolları Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokak ortasında çok sayıda kişi birbirine girdi. Kavgayı ayırmak ve izlemek isteyenler de sokağa inince çok sayıda kişi sosyal mesafeyi de yok sayarak yan yana durdu. Birbirine giren taraflar uzun süre kavga etti. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Silah sesi üzerine taraftar kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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