20.05.2020 - 10:36 | | DHA
Gaziosmanpaşa'da kavga: Polis havaya ateş açtı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da çıkan kavgayı polis havaya ateş açarak sonlandırdı.
Kavga, Karayolları Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen sokak ortasında çok sayıda kişi birbirine girdi. Kavgayı ayırmak ve izlemek isteyenler de sokağa inince çok sayıda kişi sosyal mesafeyi de yok sayarak yan yana durdu. Birbirine giren taraflar uzun süre kavga etti. Olay yerine gelen polis kavgayı ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Silah sesi üzerine taraftar kavgayı sonlandırdı. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tartıştığı sağlık çalışanının yüzüne tükürdüğünü iddia etti, testi pozitif çıktı!Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde Fatma Ateş, tartıştığı acil tıp teknisyeni komşusu M.K.’nin "Ben ambulansla akşama kadar corona virüslü hasta taşıyorum. Bana da bulaşmıştır, sana da bulaştıracağım" diyerek yüzüne tükürdüğünü iddia ederken, yapılan 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Yurda yerleştirilip, karantinaya alınan Ateş'in şikayetçi olduğu komşusunun test sonucu ise negatif geldi.