Gece yarÄ±sÄ± Ã§ok feci kaza Kamyona ok gibi saplandÄ±

Kaza, saat 21.30 sÄ±ralarÄ±nda AltÄ±ndaÄŸ ilÃ§esi Kuzey Ã‡evre Yolu'nda meydana geldi. KÄ±rÄ±kkale yÃ¶nÃ¼nde ilerleyen Burak Karaca (45) yÃ¶netimindeki 06 FB 790 plakalÄ± hafif ticari araÃ§, sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucu emniyet ÅŸeridinde dÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zdaÂ ilerleyen CanÅŸah H.'nin kullandÄ±ÄŸÄ±Â 25 DH 790 plakalÄ± kamyona arkadan Ã§arptÄ±.

Ã–n kÄ±smÄ± kamyonun altÄ±na giren hafif ticari aracÄ±nÂ sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â Burak Karaca ile Ezgi SevinÃ§, araÃ§taÂ sÄ±kÄ±ÅŸarak hayatÄ±nÄ± kaybetti.Â Arka koltukta bulunan Doruk Karaca (10) ise aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbar Ã¼zerine kaza yerine, saÄŸlÄ±k, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. SaÄŸlÄ±k ekiplerince, olay yerinde ilk mÃ¼dahalesi yapÄ±lanÂ Doruk Karaca, Gazi Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Burak Karaca ile Ezgi SevinÃ§'in cansÄ±z bedeni iseÂ itfaiye erleri tarafÄ±ndan otomobilden Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±. Ä°ki kiÅŸinin cansÄ±z bedeni olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan morga kaldÄ±rÄ±lÄ±rken,Â kamyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼Â CanÅŸah H. ise polis ekiplerinceÂ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Kazayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.