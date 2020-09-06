Gece yarısı korkunç olay! Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı

Olay, Nazilli'nin Turan Mahallesi 356/1 Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Emiray D. (27), kendini eşarpla pencere korkularına astı. Eşini o halde bulan Tarık D. sinir krizi geçirdi. Mutfaktan aldığı bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden kendini keserek yaraladı.

Gece saat 02.00'de sesleri duyan komşular, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ekipleri Emiray D.'nin cesediyle karşılaştı. Yapılan inceleme sonrası Emiray D.'nin cesedi morga kaldırıldı. Kendini yaralayan Tarık D. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.