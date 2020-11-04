Gece yarısı silahlı saldırıda hayatını kaybetti!

Olay, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak üzerinde, gece yarısı meydana geldi. Kıraathaneden çıkıp park halindeki otomobiline binmek üzere olan Şamil Açar'a, henüz plakası öğrenilemeyen bir araçtan silahla ateş açıldı. Açar, başı ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı kurşunlarla yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Şamil Açar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis, olay yerinde inceleme yaparken, Açar'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.