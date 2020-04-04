04.04.2020 - 14:25 | | DHA
Geceyi birlikte geçirdiler sabah kabusu yaşattı!
Antalya'da E.T., birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.D.’yi rahatsız ettiğini ileri sürdüğü Nafiz G.'yi, ensesinden av tüfeği ile vurarak yaraladı.
Olay, sabah saatlerinde Antalya Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2606 Sokak’ta bulunan 3 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Nafiz G. (32) iddiaya göre, arkadaşı E.T (30) ile Ş.D'nin (26) beraber kaldığı eve giderek, geceyi burada geçirdi.
Sabaha karşı E.T ile Nafiz G.'nin arasında Ş.D. yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında E.T., pompalı tüfeği alıp, arkasını dönen Nafiz G'ye ateş etti. Kanlar içinde evden çıkıp kaçan Nafiz G. telefonla çağırdığı arkadaşları tarafından önce özel bir hastaneye, daha sonra Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Ensesine tek saçma isabet ettiği belirtilen Nafiz G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Soruşturma başlatan polis, suç aleti tüfekle kaçan E.T.'yi arıyor.
Pendik'te 20 yaşından küçük pazarcılara cezaTürkiye genelinde görülen corona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler genişletildi. Semt pazarlarında, marketlerde ve toplu alanlarda vatandaşlara maske takma zorunluluğu getirildi. Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan eldivensiz çalışan pazarcılara ve yaşı 20'den küçük olan pazarcılara cezai işlem uygulandı.