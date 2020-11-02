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02.11.2020 - 17:05 | | DHA

Geçimi için ördüğü patik ve battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Kırklareli'nin Lüleburgaz İlçe Belediyesi tarafından İzmir'deki depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına ilgi gördü. Belediyeye gönderilen içinde örülmüş battaniye ve patik bulunan koliden, "Biliyorum ki bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Kalbimiz ve dualarımız sizinle" notu yürekleri ısıttı.

Geçimi için ördüğü patik ve battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Lüleburgaz Belediyesi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından başlattığı yardım kampanyasına vatandaşların desteği artarak devam ediyor. Yardım kampanyası için belediyeye gönderilen içinde örülmüş battaniye ve patik bulunan bir yardım kolisinden çıkan not yürekleri ısıttı. İsimsiz yazılan notta geçimini ördüğü patik ve botlardan karşıladığı anlaşılan vatandaş, "Sevgili kardeşim. Öncelikle çok büyük geçmiş olsun diyorum ve kurtulduğunuz için şükrediyorum. Size elimden geldiğince ördüğüm ve satarak harçlığını çıkardığım battaniye ve botları gönderiyorum. Hepsi temizdir. Biliyorum ki bunların parası bu sefer beni ısıtmaz ama sizi çok güzel ısıtır. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Kalbimiz ve dualarımız sizinle. Allah yar ve yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Geçimi için ördüğü patik ve battaniyeyi depremzedelere gönderdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elif paylaşımı: Geçmiş olsun canım yavrum...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 65 saat sonra depremin enkazı altından kurtarılan 3 yaşındaki Elif için geçmiş olsun mesajı paylaştı.
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